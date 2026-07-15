Взрыв. / © Associated Press

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Утром в среду, 15 июля, в Одессе произошли сильнейшие взрывы. В Одесском районе в 06:56 была объявлена воздушная тревога. В городе произошли попадания. Есть жертвы.

Что известно об атаке на областной центр, читайте в материале ТСН.ua.

После взрывов руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что армия РФ утром атаковала город.

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«Враг снова атаковал город. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома», — подчеркнул Лысак.

Около 07:50 чиновник уточнил, что в настоящее время известно о по меньшей мере трех погибших. Кроме того, три человека получили ранения. Пострадавших госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Что известно о взрывах в Одессе

«Взрыв в Одессе», — сообщило «Суспільне» в 06:59, а менее чем через минуту снова было громко.

Перед этим Воздушные силы заявляли о скоростных целях в акватории Черного моря в направлении города. Впоследствии предупредили о ракетах, летевших в Одессу.

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Местный Телеграмм-канал «Труха Одесса» пишет о том, что к небу поднялся столб дыма после взрывов.

Дым после взрывов в Одессе. / © Труха

Напомним, поздно вечером 14 июля россияне атаковали Одессу — произошли попадания по инфраструктуре. По данным властей, обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.

Кроме того, кафиры ударили по торговым судам в Черном море. Они следовали морским коридором под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще три человека получили ранения.

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