Почему тревога из-за баллистики иногда раздается после взрывов: в Минобороны объяснили

Почему тревога при баллистике опаздывает: Сергей Флеш объяснил причины

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В последнее время во время вражеских ударов баллистики по Киеву сигнал воздушной тревоги включается уже после того, как раздались взрывы.

Почему так происходит, объяснил специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Флеш подчеркнул, что вся информация о подготовке или непосредственных пусках российских баллистических ракет поступает в Украину от международных партнеров.

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«Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не надо быть слишком разумным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска», — пояснил он.

Советник главы Минобороны напомнил, что ракета долетает в Киев за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено.

«Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать», — говорит Флеш.

В то же время бывают случаи, когда тревога есть, а запуска нет. По словам эксперта, это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующих запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть.

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«Помните, сколько раз звучала ошибочная тревога по „Орешнику“? Это так же разведывательные спутники визуально фиксируют активность на пусковой установке, но произойдет ли запуск или нет — непонятно», — подытожил Сергей «Флэш» Бескрестнов.

В комментариях отметили, что если информация о запуске поступает от партнеров, то почему они не могут просто «слить» точки запуска, чтобы украинцев уничтожили пусковые установки. В комментариях Флэш объяснил, почему сделать это не так-то легко.

Также украинцы отметили, что прифронтовые Харьков и Запорожье уже давно столкнулись с такими случаями, когда тревога из-за баллистики раздается уже после взрывов.

Напомним, 11 июля первые взрывы в Киеве прозвучали до объявления сигнала воздушной тревоги, потому что Россия применила баллистику с очень коротким временем подлета.

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