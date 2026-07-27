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На базі у Британії перебувають п’ять українських кораблів: Зеленський розповів, коли вони повернуться
Зеленський розкрив майбутню місію українських кораблів, які перебувають у Британії.
Українські ВМС успішно завершили міжнародні навчання Sea Breeze у Британії. Наші моряки показали високий рівень підготовки у розмінуванні моря.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Під час візиту на військово-морську базу Портсмут Зеленський разом із новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом поспілкувався з українськими та британськими військовослужбовцями, а також піднявся на палубу протимінного корабля «Черкаси».
Зеленський наголосив на важливості поглиблення співпраці з альянсом та подякував союзникам за підтримку.
«Дуже важливо, що наші підрозділи показали хороший рівень підготовки у морському розмінуванні. Наша держава все більше зближується з країнами НАТО, і, безперечно, наші ВМС та Збройні Сили загалом своїми знаннями та вміннями додають нашій спільній безпеці у Європі», — заявив президент України.
Він зазначив, що наразі на британській базі в Портсмуті дислокуються п’ять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів». Судно «Черкаси» було передано Україні Сполученим Королівством у січні 2023 року.
Усі ці кораблі базуватимуться у Великій Британії до завершення бойових дій, після чого залучатимуться до розмінування акваторії Чорного та Азовського морів.
«Україна — морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі. Я дякую Британії та всім партнерам, які із цим допомагають», — підсумував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії. Головними темами переговорів стануть посилення ППО, безпека на морі та розвиток спільного оборонного виробництва.