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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
290
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2 хв

На базі у Британії перебувають п’ять українських кораблів: Зеленський розповів, коли вони повернуться

Зеленський розкрив майбутню місію українських кораблів, які перебувають у Британії.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Українські ВМС успішно завершили міжнародні навчання Sea Breeze у Британії. Наші моряки показали високий рівень підготовки у розмінуванні моря.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час візиту на військово-морську базу Портсмут Зеленський разом із новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом поспілкувався з українськими та британськими військовослужбовцями, а також піднявся на палубу протимінного корабля «Черкаси».

Зеленський наголосив на важливості поглиблення співпраці з альянсом та подякував союзникам за підтримку.

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії. / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії. / © Володимир Зеленський

«Дуже важливо, що наші підрозділи показали хороший рівень підготовки у морському розмінуванні. Наша держава все більше зближується з країнами НАТО, і, безперечно, наші ВМС та Збройні Сили загалом своїми знаннями та вміннями додають нашій спільній безпеці у Європі», — заявив президент України.

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Він зазначив, що наразі на британській базі в Портсмуті дислокуються п’ять українських протимінних кораблів: «Мелітополь», «Маріуполь», «Генічеськ», «Черкаси» та «Чернігів». Судно «Черкаси» було передано Україні Сполученим Королівством у січні 2023 року.

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Усі ці кораблі базуватимуться у Великій Британії до завершення бойових дій, після чого залучатимуться до розмінування акваторії Чорного та Азовського морів.

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

«Україна — морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі. Я дякую Британії та всім партнерам, які із цим допомагають», — підсумував Володимир Зеленський.

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Міжнародні навчання Sea Breeze у Британії / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії. Головними темами переговорів стануть посилення ППО, безпека на морі та розвиток спільного оборонного виробництва.

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