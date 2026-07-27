ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 липня 2026 року:

У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про удар по будівлі ФСБ Читати далі –>

Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода (фото, відео) Читати далі –>

Британія передасть Україні права на Stone Cloak: що відомо про систему РЕБ, яка "приховує" дрони Читати далі –>

Ростов атакували безпілотники: у місті гриміли вибухи, повідомляють про "прильоти" в порту (відео) Читати далі –>