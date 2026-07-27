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Вибухи в російських містах, нова технологія від Британії та комунальний колапс на окупованих територіях: головні новини ночі 27 липня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 липня 2026 року:
У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про удар по будівлі ФСБ Читати далі –>
Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода (фото, відео) Читати далі –>
Британія передасть Україні права на Stone Cloak: що відомо про систему РЕБ, яка "приховує" дрони Читати далі –>
Ростов атакували безпілотники: у місті гриміли вибухи, повідомляють про "прильоти" в порту (відео) Читати далі –>
Окуповані міста опинилися на межі комунального колапсу: світла немає днями, бензин — по 220 рублів Читати далі –>