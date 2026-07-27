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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1341
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в російських містах, нова технологія від Британії та комунальний колапс на окупованих територіях: головні новини ночі 27 липня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Ростов

Атака на Ростов / © із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 липня 2026 року:

  • У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про удар по будівлі ФСБ Читати далі –>

  • Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода (фото, відео) Читати далі –>

  • Британія передасть Україні права на Stone Cloak: що відомо про систему РЕБ, яка "приховує" дрони Читати далі –>

  • Ростов атакували безпілотники: у місті гриміли вибухи, повідомляють про "прильоти" в порту (відео) Читати далі –>

  • Окуповані міста опинилися на межі комунального колапсу: світла немає днями, бензин — по 220 рублів Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1341
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