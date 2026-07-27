Кішку, яку господиня вигнала "жити під кущ", знайшли через місяць: у якому вона стані

Кішка

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На Київщині знайшли домашню кішку, яку близько місяця тому власниця вигнала на вулицю через те, що тварина кілька разів сходила до туалету поза лотком. Кішку помітили в Ірпені.

Про це повідомив зооволонтер Олексій Суровцев, які опікуються порятунком тварини.

Кішку знайшли виснаженою та зневодненою. Результати проведених аналізів також виявилися незадовільними.

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Після ветеринарного обстеження фахівці встановили причину, через яку тварина могла справляти потреби поза лотком. У кішки діагностували сечокам’яну хворобу та цистит.

Таким чином, зміни в поведінці тварини, через які власниця вигнала її з дому, були спричинені проблемами зі здоров’ям, а не «непослухом».

Зооволонтери терміново розпочинають лікування кішки та просять небайдужих підтримати її порятунок.

Що відомо про скандал

Історія набула розголосу наприкінці червня. Мешканка Бучі Надія Боровенко написала у соцмережах, що винесла кішку «жити під кущ». Своє рішення вона пояснила тим, що тварина кілька разів сходила до туалету на ліжко та в кошик із білизною.

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За інформацією зооволонтерів, кішка прожила у родині близько семи років. Після хвилі обурення власниця підтвердила, що справді вигнала тварину, а згодом видалила публікації та закрила сторінки у соціальних мережах.

Представники організації Animagus подали заяву до поліції та закликали людей допомогти розшукати кішку.

У Мережі наголошували, що справляння потреб поза лотком може бути пов’язане не з «поганою поведінкою», а із захворюванням або сильним стресом, тому тварину передусім слід було показати ветеринару.

Нагадаємо, що поліція Київської області розпочала перевірку після публікації в Мережі про жорстоке поводження з твариною.

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