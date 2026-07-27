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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про удар по будівлі ФСБ

Над російським Бєлгородом після вибухів піднявся стовп диму. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Бєлгороду

Удар по Бєлгороду / © із соцмереж

У російському Бєлгороді вночі пролунала серія потужних вибухів. Перед цим місцеві Telegram-канали повідомляли про наліт безпілотників.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

У Мережі опублікували відео моменту одного з вибухів. Очевидці стверджують, що в місті було «дуже гучно», а після ударів над Бєлгородом почав здійматися стовп диму.

За попередньою інформацією, серія ударів могла припасти на будівлю управління ФСБ Росії у Бєлгородській області.

Офіційні російські служби наразі не повідомляли про пошкодження, постраждалих або точне місце влучання. Інформація щодо удару по будівлі УФСБ потребує підтвердження.

Раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
108
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