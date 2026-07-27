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У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про удар по будівлі ФСБ
Над російським Бєлгородом після вибухів піднявся стовп диму. Офіційної інформації про наслідки наразі немає.
У російському Бєлгороді вночі пролунала серія потужних вибухів. Перед цим місцеві Telegram-канали повідомляли про наліт безпілотників.
У Мережі опублікували відео моменту одного з вибухів. Очевидці стверджують, що в місті було «дуже гучно», а після ударів над Бєлгородом почав здійматися стовп диму.
За попередньою інформацією, серія ударів могла припасти на будівлю управління ФСБ Росії у Бєлгородській області.
Офіційні російські служби наразі не повідомляли про пошкодження, постраждалих або точне місце влучання. Інформація щодо удару по будівлі УФСБ потребує підтвердження.
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