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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Патрульні встигли вибігти з авто перед ударом: у Краматорську є поранений

Російські окупанти атакували FPV-дроном екіпаж патрульної поліції у Краматорську. Один із правоохоронців дістав поранення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по патрульній поліції

Удар по патрульній поліції / © www.facebook.com/Національна поліція України

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль патрульної поліції.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що патрульні вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб перед влучанням безпілотника.

Однак унаслідок атаки один із поліцейських отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі загрози життю правоохоронця немає.

Службовий автомобіль патрульної поліції зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, що раніше Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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