Патрульні встигли вибігти з авто перед ударом: у Краматорську є поранений

Удар по патрульній поліції / © www.facebook.com/Національна поліція України

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У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль патрульної поліції.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що патрульні вчасно помітили небезпеку та встигли залишити транспортний засіб перед влучанням безпілотника.

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Однак унаслідок атаки один із поліцейських отримав поранення. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі загрози життю правоохоронця немає.

Службовий автомобіль патрульної поліції зазнав значних пошкоджень.

Нагадаємо, що раніше Росія скинула на Краматорськ 5 авіабомб

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