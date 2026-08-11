Від ваги до кольору лаку: колишня стюардеса МАУ розкрила суворі правила для екіпажу

Стюардеса (ілюстративне фото) / © Pexels

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Колишня бортпровідниця «Міжнародних авіаліній України» розповіла, яких жорстких вимог до зовнішності мали дотримуватися жінки-члени екіпажу. Вона працювала в авіакомпанії з 2012 до 2021 року й згадує, що зовнішній вигляд фактично був окремою частиною роботи.

Про це розповідає Business Insider.

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За її словами, уже під час відбору кандидаток діяли суворі правила. Верхня вікова межа для нових працівниць становила 27 років, а під час медичного огляду перевіряли наявність татуювань і шрамів.

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Після працевлаштування вимоги стосувалися майже всього — зачіски, макіяжу, манікюру, прикрас, форми та фігури. За недотримання стандартів могли застосовувати дисциплінарні заходи.

Каблуки, пучок і лише певний манікюр

Перед кожним рейсом екіпаж проходив інструктаж, під час якого також перевіряли зовнішній вигляд.

У форму бортпровідниць входили темно-синя спідниця, блузка, жакет, тілесні колготки, чорні туфлі на підборах, краватка-метелик та жовті шкіряні рукавички.

Волосся мало бути акуратно зібране, а прикраси — максимально стриманими. Дозволялося не більше двох простих каблучок і маленькі сережки. Водночас годинник був обов'язковим елементом, оскільки міг знадобитися під час надзвичайних ситуацій.

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Манікюр також регламентували: дозволяли лише ніжні нюдові відтінки або класичний френч, а сколи лаку вважали неприпустимими.

Макіяж мав бути охайним і помітним. Сама бортпровідниця використовувала тональний крем, рум'яна, туш, засоби для брів, іноді підводку та яскраво-червону помаду.

«Струнка фігура» вимагала постійних зусиль

За словами жінки, від неї також очікували, що вона постійно підтримуватиме струнку фігуру. Через це вона стежила за харчуванням, тренувалася вдома та під час пересадок і уникала солоної їжі на борту.

Чимало часу й грошей ішло й на догляд за шкірою та нігтями. Якщо манікюр псувався під час тривалого рейсу, вона могла записатися до майстра просто в місті пересадки. Так само під час подорожей відвідувала косметологів, щоб відновити шкіру після сухого повітря в салоні літака.

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Озираючись назад, колишня бортпровідниця називає такі стандарти надмірними. Водночас вона зазначає, що правила в авіаційній галузі поступово змінюються.

Так, SkyUp Airlines у 2021 році дозволила жінкам-членам екіпажу носити штани та кросівки. Virgin Atlantic у 2022 році дозволила видимі татуювання, а Alaska Airlines того ж року відмовилася від гендерних вимог до форми бортпровідників.

Сама жінка залишила авіацію під час пандемії COVID-19, нині живе в Онтаріо та працює журналісткою.

Нагадаємо, загублений багаж — одна з тих ситуацій, про які ніхто не хоче думати перед відпусткою. Проте авіакомпанії не застраховані від помилок, а кілька днів без одягу, ліків або необхідних речей можуть легко зіпсувати довгоочікувану подорож.

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