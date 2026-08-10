Жінка купила светр на секондгенді і була шокована, кому належала ця річ

Жінка розповіла дивовижну історію светра із секондгенду

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У США жінка на секондгенді купила светр, на якому було написано ім’я його попередньої власниці.

Про це пише PEOPLE.

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Алі Файст на секондгенді шукала светр. Переглядаючи вішалки, 28-річна дівчина помітила, на перший погляд, звичайний светр, який продавався зі знижкою в 50%.

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«Він ідеально підійшов», — розповідає мешканка Мічигану.

Однак незабаром після купівлі светра вона помітила ім’я всередині, біля етикетки: Аліса Орам.

Через рік після того, як вона придбала та почала носити цей светр, Файст, піддавшись раптовому пориву, нарешті вирішила пошукати ім’я тієї жінки, щоб дізнатися трохи більше про попередню власницю бежевого кардигану.

«Я додала до пошуку слово "Мічиган", оскільки придбала светр у магазині в південно-східній частині штату Мічиган», — розповідає Файст.

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На її подив, першим у результатах пошуку з’явився некролог 90-річної жінки, яка померла в січні 2025 року.

Ба більше, Файст «помітила, що светр на її фотографії був дуже схожий на той, що тепер належав мені».

Прочитавши далі, Файст дізналася, що Орам вважалася «королевою різдвяних шкарпеток» серед тих, хто її знав, і виготовляла індивідуальні шкарпетки для всіх своїх близьких.

Після цього американка записала відео, на якому розповіла історію светра. А далі до неї звернулися дочка Орам Керолін та її онука Ешлі.

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Після цього вони всі зустрілися за обідом, і Файст змогла дізнатися ще більше про Орам, зокрема про її роботу в Червоному Хресті, любов до рукоділля та її звичку вести докладні записи про все, що вона робила.

«Вона була впертою, чарівною жінкою, і за нею дуже сумують багато людей», — розповіла Файст.

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