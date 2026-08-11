ФОПам нагадали про важливі податки у серпні: що треба встигнути до кінця місяця

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20 серпня 2026 року — гранична дата для авансового єдиного податку та військового збору за серпень у ФОП І–ІІ груп, а от для ФОП III групи платежі за результатами півріччя потрібно сплатити до 19 серпня включно.

ТСН.ua розповідає, що потрібно зробити підприємцю в останній місяць літа.

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Що мають сплатити ФОП І–ІІ груп до 20 серпня

За податковим календарем ДПС, ФОП І та ІІ груп до 20 серпня мають сплатити авансовий єдиний податок за серпень і військовий збір за серпень.

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Однакової суми для всіх підприємців немає. Розмір єдиного податку для І та ІІ груп залежить від ставки, встановленої місцевою радою, тому суму потрібно звірити з власними нарахуваннями.

Військовий збір для визначених груп сплачують щомісяця не пізніше 20 числа. Якщо платіж уже проведений, перед повторним переказом не забудьте перевірити його статус в електронному кабінеті або банківському документі.

Який строк діє для ФОП III групи

Для ФОП III групи єдиний податок і військовий збір за результатами декларації за перше півріччя 2026 року потрібно сплатити до 19 серпня 2026 року включно.

Цей платіж відрізняється від щомісячних авансових платежів ФОП І–ІІ груп. Суму також радимо звірити з даними декларації, нарахуваннями в електронному кабінеті та актуальними реквізитами для сплати.

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Сплата податків має власні строки, а подання звітів — інші. ФОП, які стежать за новими правилами звітності для ФОП, мають розглядати ці процедури окремо від платежів за серпень.

Що перевірити перед оплатою

Перед переказом коштів перевірте:

свою податкову групу; період, за який потрібно сплатити податок або збір; суму нарахування в електронному кабінеті або за даними декларації; реквізити та призначення платежу; чи не був цей платіж уже проведений.

Фіксовану суму не можна назвати без урахування групи ФОП, доходу та місцевої ставки єдиного податку. Якщо в електронному кабінеті є розбіжності, варто звернутися до ДПС або податкового фахівця: цей матеріал не є індивідуальною податковою консультацією.

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