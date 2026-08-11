Фінал "Дому дракона" зняв режисер українського походження: що про нього відомо

Фінал «Дому дракона» зняв режисер українського походження / © instagram.com/hbo

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На HBO відбулася прем’єра фінального, восьмого епізоду третього сезону серіалу «Дім дракона». Серія підводить глядачів до кульмінації громадянської війни у Вестеросі — кровопролитної Битви при Тамблтоні, яка за книжковим першоджерелом Джорджа Мартіна призвела до практично повного вимирання драконів.

Режисером вирішального епізоду виступив американець українсько-індійського походження Андрій Парех. Знімальний процес цієї серії тривав 57 днів. Про це написав сам режисер.

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Фінал 3 сезону «Дому дракона» зняв режисер україно-індійського походження

«Цей епізод був неймовірним із самого початку, і я сподіваюся, що мені вдалося гідно втілити його задум. Хоча йдеться про війну, я сподіваюся, що глядачі насамперед усвідомлять її безглуздість…» — написав він у своєму Instagram.

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Парех написав, що такий рівень довіри, творчої свободи та відповідальності під час адаптації масштабного сценарію випадає рідко. Він також висловив вдячність шоуранеру, виконавчим продюсерам HBO та всій знімальній групі.

Режисер, який раніше працював над проєктами «Спадкоємці», «Вартові» та «Прекрасний новий світ», народився у США в родині українки та індійця. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли він виклав фото у бабусиній вишиванці, Парех активно висвітлює російську агресію у своїх соцмережах та закликає світ підтримувати Україну.

У липні під час візиту до Львова він став свідком ракетного удару:

«Наш останній день у Львові розпочався рано-вранці із сирени повітряної тривоги та російських ракет, що влучили в кілька багатоквартирних будинків; унаслідок цього загинула одна людина, а 38 зазнали поранень і — завдяки „оркам“ — залишилися без даху над головою», — писав він.

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Третій сезон «Дому дракона» стартував 21 червня і завершився 9 серпня. На платформі Rotten Tomatoes критичний рейтинг сезону становить 91%. Глядачі відзначили динаміку, масштаб та повернення видовищних битв. Водночас аудиторна оцінка зупинилася на позначці 65% за підсумками понад тисячі відгуків.

Чи існували дракони насправді

Нагадаємо, дракони є міфічними істотами, які ніколи не існували в їхньому нинішньому вигляді, а легенди про них сформувалися під впливом стародавніх скам’янілостей динозаврів, про що повідомляє Quinte Museum of Natural History.

Протягом історії образ дракона постійно змінювався: наприкінці II тисячоліття до н. е. їх описували як гігантських або водяних змій, у Стародавньому Єгипті додалися отрута та здатність дихати вогнем, і лише через століття з’явилася звична за сучасним кінематографом летюча версія.

Головним підґрунтям для віри в цих істот стали динозаври. Хоча самі міфи виникли задовго до офіційного відкриття скам’янілостей, ранні знахідки величезних кісток люди цілком логічно сприймали як останки легендарних драконів. Подібність масивних лускатих динозаврів до міфічних персонажів лише підживила ці перекази та допомогла їм зберегтися до сучасної епохи.

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