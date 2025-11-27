Чи існували дракони насправді: науковці пояснили походження легенд

Дракон

Образ дракона активно використовується у сучасному кінематографі, але чи існували ці міфічні істоти насправді? Експерти стверджують: дракони ніколи не існували в тому вигляді, в якому їх зображують у кіно, а легенди про них були сформовані стародавніми скам’янілостями динозаврів.

Про це пише Quinte Museum of Natural History.

Дракони — це міфічні істоти, які, як відомо, ніколи реально не існували у тій формі, яку ми бачимо сьогодні. Проте вони з’являлися протягом усієї історії у легендах, міфах та оповіданнях. Зазвичай їх описували як лускатих істот із довгими хвостами, схожих на великих ящерів, хоча з часом додалися крила та здатність дихати вогнем.

Загалом впродовж історії образ дракона змінювався: у кінці II тисячоліття до нашої ери драконів зображували як гігантських змій, іноді навіть водяних зміїв. А у Стародавньому Єгипті дракони набули більш лютої форми, часто характеризуючись здатністю дихати вогнем і плювати отруту.

Лише за багато століть з’явилася летюча, вогнедишна версія драконів, яку ми сьогодні бачимо у фільмах та серіалах, зокрема у «Грі престолів».

Найпростіша та найочевидніша теорія про те, чому люди вірили в драконів, є прямою: динозаври.

Як повідомляє Quinte Museum of Natural History, легенди про драконів існували задовго до того, як були виявлені скам’янілості динозаврів.

Проте, коли ранні знахідки величезних кісток були зроблені, вони цілком логічно вважалися останками стародавніх драконів, про яких чули у міфах.

«Саме лише зображення могли б нам це розповісти — ці масивні лускаті істоти дуже схожі на багатьох динозаврів, хоча й з деякими фантастичними прикрасами», — зазначають експерти.

Таким чином, те, що останки динозаврів спочатку помилково приймали за драконів, лише допомогло ще більше підживити ці історії та перенести їх у сучасну епоху.

Нагадаємо, вітрильні ящірки Hydrosaurus, яких називають «драконами-вітрильниками», вважаються одними з найунікальніших сучасних рептилій. Ці тропічні «живі релікти» з Індонезії та Філіппін вирізняються великим хвостовим «вітрилом», здатністю бігти по воді та яскравими шлюбними забарвленнями. Популяції цих ящірок опинилися під загрозою через незаконну торгівлю та знищення природних ареалів.