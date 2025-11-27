- Дата публікації
Леся Нікітюк замилувала фото з 5-місячним з сином і як грається з ним удома
Ведуча сповна насолоджується материнством.
Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свої будні з маленьким сином Оскаром.
Хлопчику зараз п’ять місяців. Його зіркова мама поки що оберігає малюка від зайвих очей і не показує його обличчя. Тим не менш, час від часу тішить шанувальників його присутністю у фотоблогу. Цього разу у сториз Леся показала зворушливий момент, як бавиться з Оскаром.
На опублікованому фото зіркова мама показала синочка з книжечкою. Його обличчя не було видно, а ось ручки та домашнього улюбленця — так. Ймовірно, Нікітюк активно займається розвитком Оскара поки поруч з ним.
«Мої лапульки», — зворушливо підписала знімок ведуча.
Крім того, знаменитість зробила декілька фото під час осінньої прогулянки з Оскаром. Так, Леся з візочком показалася у себе в дворі. Компанію їм склав той самий песик Рафік. Водночас Леся не по могла пройти повз хизування своїм модним луком.
