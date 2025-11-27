ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
997
Час на прочитання
1 хв

Леся Нікітюк замилувала фото з 5-місячним з сином і як грається з ним удома

Ведуча сповна насолоджується материнством.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свої будні з маленьким сином Оскаром.

Хлопчику зараз п’ять місяців. Його зіркова мама поки що оберігає малюка від зайвих очей і не показує його обличчя. Тим не менш, час від часу тішить шанувальників його присутністю у фотоблогу. Цього разу у сториз Леся показала зворушливий момент, як бавиться з Оскаром.

На опублікованому фото зіркова мама показала синочка з книжечкою. Його обличчя не було видно, а ось ручки та домашнього улюбленця — так. Ймовірно, Нікітюк активно займається розвитком Оскара поки поруч з ним.

Син Лесі Нікітюк і пес / © instagram.com/lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк і пес / © instagram.com/lesia_nikituk

«Мої лапульки», — зворушливо підписала знімок ведуча.

Крім того, знаменитість зробила декілька фото під час осінньої прогулянки з Оскаром. Так, Леся з візочком показалася у себе в дворі. Компанію їм склав той самий песик Рафік. Водночас Леся не по могла пройти повз хизування своїм модним луком.

Леся Нікітюк з сином і песиком / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з сином і песиком / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя вперше за тривалий час показався із сином Марком і публічно звернувся до нього. Хлопець підріс і святкує свій перший у житті ювілей.

Дата публікації
Кількість переглядів
997
