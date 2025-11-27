Тарас Тополя у перший ювілей сина-красеня показав його й зачарував, як він підріс

Тарас Тополя з дружиною та дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та його дружина співачка Олена Тополя святкують день народження сина Марка. Сьогодні, 27 листопада, йому виповнилося 10 років.

З цієї нагоди музикант присвятив синові зворушливий допис. Тарас адресував йому теплі слова та показав нещодавнє фото з іменинником. На кадрі помітно, як 10-річний хлопчик вже підріс і змінився. Також зірка у ювілей Марка додав, що пишається ним.

«10. Цей неймовірно талановитий, розумний мужчинка розміняв сьогодні свій перший десяток. Вітання вітаються», — написав зірковий батько.

Реклама

Тарас Тополя з сином / © instagram.com/tarastopolia

У коментарях шанувальники взялися вітати зіркову родину та бажати Марку всього найкращого.

Вітаємо вашого талановитого і гарного мужчину! Нехай росте здоровим, успішним і мирного неба!

Вітаю! Щасливо та мирного дитинства. Успіхів у всіх починаннях

Вітаннячко всій родині

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя показав свою маму-красуню на публіці. Леся Василівна розповіла про їхні традиційні родинні страви та без чого не минає їхній домашній святковий стіл.