- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 503
- Час на прочитання
- 1 хв
Тарас Тополя у перший ювілей сина-красеня показав його й зачарував, як він підріс
Артист висловив свою гордість за такого сина.
Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя та його дружина співачка Олена Тополя святкують день народження сина Марка. Сьогодні, 27 листопада, йому виповнилося 10 років.
З цієї нагоди музикант присвятив синові зворушливий допис. Тарас адресував йому теплі слова та показав нещодавнє фото з іменинником. На кадрі помітно, як 10-річний хлопчик вже підріс і змінився. Також зірка у ювілей Марка додав, що пишається ним.
«10. Цей неймовірно талановитий, розумний мужчинка розміняв сьогодні свій перший десяток. Вітання вітаються», — написав зірковий батько.
У коментарях шанувальники взялися вітати зіркову родину та бажати Марку всього найкращого.
Вітаємо вашого талановитого і гарного мужчину! Нехай росте здоровим, успішним і мирного неба!
Вітаю! Щасливо та мирного дитинства. Успіхів у всіх починаннях
Вітаннячко всій родині
