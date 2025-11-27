У червоному плащі і з кольє на шиї: ще один яскравий вихід королеви Максими з поїздки до Індонезії

Королева Максима та Президент Індонезії / © Getty Images

Її Величність королева зустрілася з президентом Індонезії Прабово Субіанто після прибуття на зустріч у Палаці Мердека у Джакарті.

Королева Максима взяла участь у круглому столі, присвяченому боротьбі із шахрайством. Також відбулася зустріч з міністрами, присвячена політиці та регулюванню, що сприяє фінансовому добробуту домогосподарств. У межах пленарної програми заходу королева також взяла участь у двосторонній дискусії щодо фінансового добробуту.

Цього разу на публіці королева з’явилася у червоному плащі з поясом на талії, під який одягла червону сукню та взяла з собою червоний клатч. Також королівський образ доповнювали червоні двокольорові туфлі на підборах, широкий браслет на зап’ястя, кольє та сережки у вухах. Максима розпустила волосся і зробила простий денний макіяж.

Раніше ми показували, які ще образи обирала для публічних виходів під час подорожі до Індонезії королева Нідерландів. Вона відвідувала текстильну фабрику в Соло та відвідала комплекс субсидованого житла для малозабезпечених сімей у Бекасі, Західна Ява.