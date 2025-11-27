ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

У червоному плащі і з кольє на шиї: ще один яскравий вихід королеви Максими з поїздки до Індонезії

Королева Максима вже третій день проводить в Індонезії, куди приїхала із державним візитом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима та президент Індонезії

Королева Максима та Президент Індонезії / © Getty Images

Її Величність королева зустрілася з президентом Індонезії Прабово Субіанто після прибуття на зустріч у Палаці Мердека у Джакарті.

Королева Максима та Президент Індонезії / © Getty Images

Королева Максима та Президент Індонезії / © Getty Images

Королева Максима взяла участь у круглому столі, присвяченому боротьбі із шахрайством. Також відбулася зустріч з міністрами, присвячена політиці та регулюванню, що сприяє фінансовому добробуту домогосподарств. У межах пленарної програми заходу королева також взяла участь у двосторонній дискусії щодо фінансового добробуту.

Королева Максима та президент Індонезії / © Getty Images

Королева Максима та президент Індонезії / © Getty Images

Цього разу на публіці королева з’явилася у червоному плащі з поясом на талії, під який одягла червону сукню та взяла з собою червоний клатч. Також королівський образ доповнювали червоні двокольорові туфлі на підборах, широкий браслет на зап’ястя, кольє та сережки у вухах. Максима розпустила волосся і зробила простий денний макіяж.

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Раніше ми показували, які ще образи обирала для публічних виходів під час подорожі до Індонезії королева Нідерландів. Вона відвідувала текстильну фабрику в Соло та відвідала комплекс субсидованого житла для малозабезпечених сімей у Бекасі, Західна Ява.

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie