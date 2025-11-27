ТСН у соціальних мережах

Сукня "Башир": чому вечірнє вбрання принцеси Діани називають ім'ям скандального журналіста

Це елегантне вбрання стало символом найбільшого одкровення принцеси.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Шлюб принцеси Діани і принца Чарльза був уже тільки формальністю, коли 1995 року вона дала скандальне і пронизливе інтерв’ю журналісту BBC Мартіну Баширу для програми «Панорама», яке шокувало світ. Тоді принцеса Уельська вперше публічно розповіла про погані стосунки з чоловіком, про боротьбу з післяпологовою депресією та булімією, а також про роман Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз. Саме того вечора, ведучи розмову в вітальні Кенсінгтонського палацу, вона сказала знамениту фразу про роман свого чоловіка, яку цитував увесь світ: «Нас було троє в цьому шлюбі, так що було трохи тісно»

Інтерв’ю вийшло в ефірі 20 листопада 1995 року, і того самого дня Діана вирішила вийти у світ. Принцеса Уельська, яка відвідала галавечір на підтримку досліджень раку в Лондоні, була вдягнена в чорне вечірнє вбрання з глибоким вирізом. Її вбрання було від дизайнера Жака Азагурі, з яким вона співпрацювала впродовж багатьох років, і саме він створив п’ять її знаменитих гламурних суконь.

Принцеса Діана 20 листопада 1995 року / © Getty Images

Принцеса Діана 20 листопада 1995 року / © Getty Images

Цю ж чорну сукню було пошито з шовкового жоржета з подолом «риб’ячий хвіст», а у верхній частині вбрання було із завищеною лінією талії і декороване мереживом з квітковим візерунком. Діана доповнила сукню клатчем, декорованим мереживом, улюбленими сережками з діамантами та перлами, своєю заручальною каблучкою та улюбленим чокером із сапфіром і перлами.

Але оскільки того вечора поява Діани на публіці і вихід інтерв’ю збіглися, а наступного дня вона стала головною сенсацією через свої одкровення, сукня, в якій вона прийшла на галавечір, теж моментально отримала ім’я — вбрання стали називати «Сукня Башир». Її назвали прізвищем журналіста.

Принцеса Діана 20 листопада 1995 року / © Getty Images

Принцеса Діана 20 листопада 1995 року / © Getty Images

Вбрання створене Азагурі вочевидь подобалося принцесі, оскільки того року вона його ще неодноразово одягала, зокрема з’являлася в ньому в грудні. Проте ця сукня назавжди стала символом її одкровень та обману, у який журналіст Мартін Башир її втягнув — через багато років стало відомо, що він сфальсифікував дані, щоб вмовити Діану на інтерв’ю, зокрема переконав принцесу та її брата, що існує масштабна змова проти них. Башир надав Спенсерам фальшиві документи.

Надалі Діана дуже жалкувала, що дала інтерв’ю і ці емоції підігріли її страх, параною та ізоляцію.

Принцеса Діана 11 грудня 1995 року в Нью-Йорку / © Associated Press

Принцеса Діана 11 грудня 1995 року в Нью-Йорку / © Associated Press

Принцеса Діана 11 грудня 1995 року в Нью-Йорку / © Associated Press

Принцеса Діана 11 грудня 1995 року в Нью-Йорку / © Associated Press

