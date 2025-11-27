MELOVIN заручився з військовим: відомий блогер натякнув на "постановочну сцену" і пояснив чому

Melovin з нареченим Петром, Ваня Рассел

Український співак MELOVIN нещодавно приголомшив звісткою про свій сімейний статус.

Артист повідомив, що йому освідчився військовий Петро Злотя. Інструктор та парамедик ЗСУ зробив сміливий крок у центрі Києва з розкішним букетом троянд і каблучкою. Це викликало чималий резонанс у суспільстві. Тим паче до цього MELOVIN ніколи не розповідав про коханого.

Тим не менш, така радісна звістка у деяких викликала підозри. Річ у тому, що разом із серією романтичних фото з нареченим співак почав активно рекламувати свою нову книгу та найближчі концерти. На це звернув увагу блогер Ваня Рассел. У коментарі Славі Дьоміну він розповів про декілька деталей, які якраз можуть вказувати на таку «постановочну сцену».

«Я щиро хочу вірити, що це правда. Але більшість говорить і показує пальцем на факти, що це постановочна сцена — професійний фотограф, все підготовлено, чомусь саме це освідчення було зроблено на Майдані Незалежності. Думаю, що це не може бути. І потім — ці фотографії з рекламою його книги й концертів… Починає складатися пазл, що це продумана піар-стратегія для того, аби продати квитки на його концерт», — зазначив Рассел.

Своєю чергою, раніше MELOVIN розповідав, що у нього з обранцем зародилося кохання з першого погляду. І тим самим давав зрозуміти, що історія починалася зі справжніх почуттів.

