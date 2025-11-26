Відомий український продюсер розкрив, як на початку війни мстив путіністам Кіркорову та Баскову

Геннадій Вітер, Микола Басков та Філіп Кіркоров

Реклама

Український співак і продюсер "Музичної платформи" Геннадій Вітер, який раніше розповів про заробітки куми Насті Каменських, розкрив, як на початку повномасштабної війни мстив путіністам Філіпу Кіркорову та Миколі Баскову.

Артист був знайомий з російським шоубізнесом. Коли почалася повномасштабна війну в Україні, він був обурений мовчанням колег із Росії, тож надсилав їм повідомлення, де висказував все, що про них думає. За таке Геннадій Вітер потрапив до санкційного списку РФ, йому на 49 років заборонили в'їзд до країни-агресорки.

"Я двічі потрапив до санкційного списку росіян як нев'їздний на 49 років. Вперше – за прізвищем Вітер, бо почав тероризувати весь російський шоубізнес. Через пів року вони знайшли моє справжнє прізвище і внесли вдруге", - говорить співак на проєкті "Мені цікаво".

Реклама

Геннадій Вітер / © instagram.com/genaviter_official

Особливо діставалось путіністам Кіркорову та Баскову, яким Геннадій Вітер і писав, і телефонував. Першому навіть довелося двічі змінювати номер телефону. Проте Кіркоров це недолуго зробив, оскільки акаунт у Telegram у нього залишався той самий, тож із ним можна було зв'язатися.

"Тероризував Кіркорова, Баскова. Я їм телефонував і писав. Кіркоров вже двічі змінював номер телефону саме через мене. Д*біл, бо Telegram не змінював, було далі куди стукатися", - говорить артист.

Нагадаємо, нещодавно австрійська піаністка Єлизавета Леонська поплатилась за виступи в Москві під час війни. Артистці скасували концерт у Нідерландах.