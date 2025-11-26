Чи справді гостра їжа допомагає схуднути

Якщо ви хочете скинути вагу, спробуйте їсти більше гострого / © Associated Press

Є вагомі докази того, що вживання гострої їжі дійсно може допомогти підтримувати здорову вагу. Однак одного лише вживання великої кількості гострого перцю буде недостатньо.

Про це йдеться у новому дослідженні, пише Popular Science.

Експерти погоджуються, що вживання перцю чилі дійсно може тимчасово прискорити метаболізм людини.

За даними доктора Вільяма Лі, капсаїцин активує клітинні рецептори на язиці, відомі як рецептори TRPV1. Вживання гострого перцю не лише викликає відчуття жару, а й змушує мозок виробляти нейромедіатор норадреналін. Ця речовина викликає ланцюгову реакцію, яка призводить до «включення» бурого жиру — особливої форми жиру, що виконує унікальну метаболічну функцію.

Відомо, що бура жирова тканина, або бурий жир, сильно відрізняється від білого жиру, який переважно накопичується навколо внутрішніх органів і використовується для зберігання енергії.

Вживання гострої їжі може призвести до спалювання додаткових 116 калорій на день. Навряд чи це кардинально змінить ситуацію, але під час боротьби з зайвими кілограмами будь-яка дрібниця може бути корисною.

