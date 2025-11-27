Такі рукави зараз рідкість: Крістен Белл вийшла у світ із хутром на кофті в стилі 70-х

Крістен Белл / © Getty Images

Акторка Крістен Белл з’явилася на популярному шоу Jimmy Kimmel Live! Її сфотографували на вулиці дорогою до студії, і увагу зірка привернула своїм оригінальним образом, бо він поєднував у собі ділову суворість та невеличку креативну родзинку.

На акторці були чорні вільні штани зі стрілками і високим посадженням, які вона одягла в поєднанні з шоколадною водолазкою від Apparis Aspen, що вирізнялась креативними манжетами з хутра. Також Крістен доповнила цей образ туфлями від бренду Jude, сумкою середнього розміру від Demellie та окулярами-авіаторами. Завершували образ акторки лаконічні макіяж та зачіска — її волосся було вкладено в легкі локони — одну з найпопулярніших укладок серед знаменитостей останнім часом.

Крістен Белл / © Getty Images

На шоу Белл прийшла, щоб розповісти про фільм «Хапай і тікай» 2012 року, в якому зіграла зі своїм чоловіком Дексом Шепардом. Пара разом від 2007 року і ростить двох доньок. Шепард також з’явився на цьому інтерв’ю.

Образ Крістен детальніше показала її стилістка.