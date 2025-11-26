Анна Саліванчук після розлучення з нардепом розкрила, які закиди про особисте життя її дратують

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Українська акторка Анна Саліванчук висловилася про своє життя після розлучення з нардепом Олександром Божком.

Артистка зізнається, що зараз у статусі холостячки. На побачення зірка теж не часто ходить. Анна в інтерв’ю «РБК-Україна» говорить, що насправді доволі мало гідних претендентів потрапляє в її оточення. Вона пояснила, що прагне віднайти ту людину, яка зможе повністю подбати про неї та подарувати відчуття жіночності.

Водночас Саліванчук додає, що її доволі часто саму називають сильною жінкою. Проте насправді, говорить акторка, її це засмучує. Вона підкреслює, що просто ще не знайшлося тієї самої людини, яка буде готова підставити своє мужнє плече та дозволить розслабитися у стосунках.

Реклама

«Багато людей мені казали: „Анна, ви занадто сильна, ви не можете знайти чоловіка, бо у вас яйця більше, ніж у багатьох чоловіків“. Мене це трошечки образило. Тобто ви думаєте, що немає людей, які зможуть зі мною поспілкуватися і зрозуміти, що я не те щоб суперсильна, а зовсім несильна? Я просто роблю те, що робить багато інших жінок. Діти, побут, гроші — все на мені. І таких дуже багато. А от чоловіків, які захочуть взяти жінку таку сильну, ще й з двома дітьми, набагато менше. Я не хвилююся, що в мене двоє дітей, зовсім ні. Я не хвилююся, що сама. Але я, як будь-яка жінка, можу щиро сказати, що хочу, щоб мене обійняли», — розповіла Анна.

Анна Саліванчук

Крім того, знаменитість зазначила, що може познайомитися будь-де. За словами Саліванчук, це можуть бути навіть соцмережі.

«Звичайно можливо. Просто треба спілкуватись, треба писати, наважитися. Чоловіки бояться. Вони завжди були слабкими, якщо чесно, м​​ало було сильних, а зараз ще менше. Багато хто воює, багато хто ховається, інші одружені. Одруженим мені не треба писати, це точно. Я ніколи не зруйную нічию сім’ю», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно солістка «Лісапетного батальйону» Наталія Фаліон розповіла про нещасливий 40-річний шлюб. Виконавиця відповіла, чому шкодує про нього.