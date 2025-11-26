Анна Саливанчук после развода с нардепом раскрыла, какие упреки о личной жизни ее раздражают

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук высказалась о своей жизни после развода с нардепом Александром Божко.

Артистка признается, что сейчас в статусе холостячки. На свидания звезда тоже не часто ходит. Анна в интервью "РБК-Украина" говорит, что на самом деле довольно мало достойных претендентов попадает в ее окружение. Она объяснила, что стремится найти того человека, который сможет полностью позаботиться о ней и подарить ощущение женственности.

В то же время Саливанчук добавляет, что ее довольно часто саму называют сильной женщиной. Однако на самом деле, говорит актриса, ее это огорчает. Она подчеркивает, что просто еще не нашлось того самого человека, который будет готов подставить свое мужественное плечо и позволит расслабиться в отношениях.

«Многие люди мне говорили: „Анна, вы слишком сильная, вы не можете найти мужчину, потому что у вас яйца больше, чем у многих мужчин“. Меня это немножечко обидело. То есть вы думаете, что нет людей, которые смогут со мной пообщаться и понять, что я не то чтобы суперсильная, а совсем несильная? Я просто делаю то, что делают многие другие женщины. Дети, быт, деньги — все на мне. И таких очень много. А вот мужчин, которые захотят взять женщину такую сильную, еще и с двумя детьми, гораздо меньше. Я не волнуюсь, что у меня двое детей, совсем нет. Но я, как любая женщина, могу честно сказать, что хочу, чтобы меня обняли», — рассказала Анна.

Кроме того, знаменитость отметила, что может познакомиться где угодно. По словам Саливанчук, это могут быть даже соцсети.

«Конечно возможно. Просто надо общаться, надо писать, решиться. Мужчины боятся. Они всегда были слабыми, если честно, мало было сильных, а сейчас еще меньше. Многие воюют, многие прячутся, другие женаты. Женатым мне не надо писать, это точно. Я никогда не разрушу ничью семью», — добавила артистка.

