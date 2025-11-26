"Новая почта" предупредила о рассылке опасных писем от мошенников (фото)

Новая почта

Пользователям приходят письма, в которых утверждается, что они имеют якобы «задолженность» перед "Новой Почтой”. Официально компания сообщает, что такие сообщения являются фейковыми.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации

Мошенники подделывают логотип компании, меняют адрес отправителя и придумывают «долги», чтобы заставить людей открывать вложения или переходить по фишинговым ссылкам.

По информации «Новой Почты», эти письма не имеют никакого отношения к компании, а являются попыткой незаконно получить персональные данные пользователей для их дальнейшего преступного использования.

Компания советует надежно защищать свои персональные данные и не открывать подозрительные письма и ссылки.

