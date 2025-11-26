ТСН в социальных сетях

Когда закончится война в Украине: Жданов предупредил о планах Путина и капитуляции

Военный эксперт считает, что Путин будет требовать капитуляции Украины и не планирует заканчивать войну.

Карина Бондаренко Мария Бойко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Путин не согласится на окончание войны в Украине. По его мнению, в Кремле хотят полной капитуляции нашего государства.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«Надо понимать и, на мой взгляд, доносить до каждого украинца эту мысль, чтобы он мог принять для себя решение: кроме собственного плана полной капитуляции Украины или полного поглощения Украины — политического, экономического, финансового — Путин не остановится и не согласится ни на один другой вариант», — говорит Олег Жданов.

В случае, если экономика РФ начнет «разваливаться», Путин может согласиться на заморозку конфликта.

«И то, видите, он требует не на линии боевого соприкосновения, а хочет по крайней мере выполнить первичную задачу „СВО“ — забрать территории Донецкой и Луганской областей в полном объеме. Это должен осознать каждый украинец и решить для себя — оборонять эту страну, защищать ее, оставаться в Украине или собирать чемоданы и куда-то ехать. Вот что главное».

Больше читайте по ссылке: «Это должен осознать каждый»: Жданов назвал, когда закончится война в Украине, и предупредил о массированном обстреле



