Когда закончится война в Украине: Жданов предупредил о планах Путина и капитуляции
Военный эксперт считает, что Путин будет требовать капитуляции Украины и не планирует заканчивать войну.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Путин не согласится на окончание войны в Украине. По его мнению, в Кремле хотят полной капитуляции нашего государства.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
«Надо понимать и, на мой взгляд, доносить до каждого украинца эту мысль, чтобы он мог принять для себя решение: кроме собственного плана полной капитуляции Украины или полного поглощения Украины — политического, экономического, финансового — Путин не остановится и не согласится ни на один другой вариант», — говорит Олег Жданов.
В случае, если экономика РФ начнет «разваливаться», Путин может согласиться на заморозку конфликта.
«И то, видите, он требует не на линии боевого соприкосновения, а хочет по крайней мере выполнить первичную задачу „СВО“ — забрать территории Донецкой и Луганской областей в полном объеме. Это должен осознать каждый украинец и решить для себя — оборонять эту страну, защищать ее, оставаться в Украине или собирать чемоданы и куда-то ехать. Вот что главное».
