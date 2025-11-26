Мика Ньютон 20 лет назад и сейчас: как певица кардинально изменилась

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон, настоящее имя которой Оксана Грицай, показала себя в молодости и продемонстрировала, как изменилась за 20 лет.

В своем Instagram исполнительница поделилась архивным снимком. Фото было сделано 20 лет назад, когда юной артистке было всего 19 лет. У Мики Ньютон тогда были белые волосы до плеч. Певица выбирала довольно дерзкий стиль как и в одежде, так и в макияже.

"Маленькая Мика", - коротко подписала архивную фотографию исполнительница.

Мика Ньютон в юности / © instagram.com/mikanewton

Артистка также поделилась и свежим кадром, на котором можно разглядеть, как она за 20 лет изменилась. Мика Ньютон неизменным оставила белые волосы, хотя и теперь предпочитает более короткую длину. Кроме того, певица отказалась от дерзкого стиля и выбирает более женственный. Хотя исполнительница не слишком ощутимо изменилась, но ее поклонники все же остались потрясенными.

"Мика через 20 лет...Время летит", - коротко отметила артистка.

Мика Ньютон сейчас / © instagram.com/mikanewton

