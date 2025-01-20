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"Новая почта" ввела полезную услугу для военных

"Новая почта" ввела полезную услугу для военных

"Новая почта"

"Новая почта" стала бизнес-партнером программы поддержки военных в приложении "Армия+".

Украинские военные получили возможность отправлять и получать отправления весом до 30 кг за 1 грн в прифронтовых отделениях "Новой почты".

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Новая почта" стала новым бизнес-партнером национальной программы поддержки военнослужащих "Плюсы" в приложении "Армия+".

Благодаря предложению компании в "Плюсах" военные могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 грн. в прифронтовых отделениях. Речь идет о Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сгенерировать штрих-код в приложении и показать его оператору отделения "Новой почты", который активирует предложение. Есть возможность генерировать три штрихкода в месяц.

К слову, Минобороны введет выдачу "Пакунка пораненого" военным, проходящим лечение.

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