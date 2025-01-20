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"Нова пошта" запровадила корисну послугу для військових

"Нова пошта" запровадила корисну послугу для військових

"Нова пошта"

"Нова пошта" стала бізнесом-партнером програми підтримки військових у застосунку "Армія+".

Українські військові отримали можливість надсилати та отримувати відправлення вагою до 30 кг за 1 грн у прифронтових відділеннях "Нової пошти".

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Нова пошта" стала новим бізнесом-партнером національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси" у застосунку "Армія+".

Завдяки пропозиції компанії у "Плюсах" військові можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 грн у прифронтових відділеннях. Йдеться про Сумську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Щоб скористатися послугою, слід згенерувати штрихкод у застосунку та показати його оператору відділення "Нової пошти", який активує пропозицію. Є можливість генерувати три штрихкоди на місяць.

До слова, Міноборони запровадить видавання "Пакунка пораненого" військовим, які проходять лікування.

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