Кабмін запровадив додаткові виплати військовим: за що і скільки

Кабінет міністрів України запровадив додаткові виплати військовим, які беруть участь в бойових діях на території Росії, а також пораненим бійцям на лікуванні.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд вніс зміни до постанов від 30 грудня 2015 року № 1161 та від 28 лютого 2022 року № 168, які регламентують виплати військовослужбовцям. До постанов були додані формулювання "на території держави-агресора". До цього всі норми і так вже діяли на території України, зауважив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, на період дії воєнного стану військовослужбовцям, які виконують обовʼязок на території держави-агресора, під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні заходів для оборони України, виплачуватимуть:

додаткову винагороду у розмірі 100 тис. грн на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах,

на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, одноразову винагороду в розмірі 70 тис. грн за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Особам рядового і начальницького складу ДСНС, НАБУ та поліцейським виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі до 100 тис. грн на місяць пропорційно часу участі в бойових діях.

Додаткові 100 тис. грн виплачуватимуть особам, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом) під час виконання військового обов’язку на території держави-агресора, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, або перебувають у відпустці для лікування після поранення за висновком ВЛК.

Окрім того, на військових, які виконують завдання на території країни-агресора, поширюється право на пільги з оподаткування військовим збором.

Уразі загибелі осіб, які виконували військовий обов’язок на території держави-агресора, членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн.

До слова, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2025 рік закладено 120 млрд грн на фінансування Сил оборони. Зібрати такі кошти без підвищення податків неможливо.

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