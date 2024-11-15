Фіцо відповів, як довго блокуватиме членство України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини заявив про свою прихильність до майбутнього членства України в Європейському Союзі, але не в НАТО.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, доки перебуватиме на посаді голови уряду.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - заявив Фіцо.

Водночас він рішуче висловився проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Політик вважає, що це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту.

"Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху третьої світової війни", - заявив прем’єр.

Лідер слоацького парламенту запевнив, що доки він обіймає посаду голови уряду, Словаччина буде виступати проти прийняття України до Альянсу, членом якого вона є з 2004 року.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської "мирної ініціативи" щодо завершення війни в Україні.

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