Росіяни атакували Одесу: за 30 секунд відбулися 4 “прильоти”

В ніч проти 15 листопада окупанти поцілили по центру Одеси: влучили в багатоквартирний будинок і знищили усе, що було поруч. Серед постраждалих є діти і цілі родини. Також, на жаль, є загибла. Кадри моторошної атаки та деталі про наслідки – в ексклюзиві TSN.ua.

Росіяни поцілили у житловий будинок!

Один із цих прильотів прийшовся на житловий будинок в середмісті Одеси, там сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Як виглядають квартири?

Одна із жительок цього будинку показала, який тепер вигляд має її квартира через “роботу” рашистів. Але зазначила, що завдяки рятувальникам вогонь не встиг зруйнувати житло вщент.

“Це була моя квартира... Розкажіть мені про поступки Росії. Наступна квартира горить. Так що я не знаю, що залишиться через годину Дякуємо всім за повідомлення та дзвінки. Ми у безпеці, не постраждали. Квартира серйозно пошкоджена, автомобіль зруйновано. Схоже, пожежу було зупинено пожежниками прямо перед нашими дверима. Але даху немає”, - заявила жінка.

Дивом не залишилась ночувати у зруйнованій студії!

Постраждала і фотостудія у цьому будинку. Її власниця Марина розповіла місцевим журналістам, що тільки-но підготувала локацію до Нового року й хотіла цієї ночі переночувати тут, але поїхала додому по речі. Ще за вечір до поліції надійшло 70 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок вечірньої атаки "шахедів".

Рятувальна операція

Втім, без постраждалих та загиблих, на жаль, не обійшлося. Люди шоковані ударом зафільмували як рятувальники шукали під завалами одеситів.

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Серед постраждалих знову діти!

Рашисти цієї ночі вбили ще одну 35-річну українку. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера ще 10 людей поранені, серед них родина з трьох людей та 9-річна дитина, ще один 22-річний хлопець у тяжкому стані в лікарні. Інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Крім цього, через ворожий обстріл також пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи. Без тепла нині декілька десятків тисяч одеситів.

Без центрального опалення пологовий!

Ця котельня, крім того, опалювала 7 дитячих садків, 4 школи та обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебувають 28 породіль та 22 немовлят. Керівник області Олег Кіпер зазначив, що тут ситуація під контролем, у закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива, тож наразі пологовий зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси. Крім цього, в Одесі постраждала церква через вечірню атаку. Повибивало вікна також у двох школах та трьох дитячих садках.А ось так місто виглядає на ранок. Це все, що залишилося від квартир, каже автор відео.

А комунальники від самого ранку вже трудяться над тим, аби в місті стало чистіше після удару росіян.

Одесити потроху оговтуються після пережитого, але ненависть до росіян щоразу зростає, навіть коли здається, що далі нікуди.

"Я сиділа в коридорі, чекаючи на тривогу. Все сталося на долю секунди. Я почула дуже гучний звук шахеда, близько і низько. В одну секунду опинилася у дверях і пролунав вибух. У квартирі немає вікон, все в гарі та в осколках скла. Я вийшла з дому. На ганку стояла молода жінка. На склі. Босоніж. Я підійшла до неї і запитала чи бачить вона мене і, чи розуміє, де вона. Принесла їй капці і завела до хати. У коридорі на мене вилетіла дитина років 10. Я спіймала її і спитала де мама. На його погляд, зрозуміла, що він мене не чує і не бачить. Притиснула його до себе і сказала-кричи. Я не знаю скільки мені залишилося жити, але знаю точно що ніколи не забуду цей крик. Будьте прокляті, всі, хто розв'язав цю війну. Усі, хто заробляє на ній. Усі, хто відводить погляд. Я на все життя запам'ятаю тих, хто приїхав до мене цієї ночі, незважаючи на мій опір. Я в порядку, напевно ... ні, я не в порядку, зовсім не в порядку", - заявила жителька Одеси.

Чим атакували Одесу?

На ранок ексспікер Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що атакували "шахеди", які летіли на Одесу через море — із Краснодарського краю та Криму. Й наголосив, що це були саме "шахеди", а не оте "невстановленого типу", що постійно летить з півночі разом із справжніми ударними безпілотниками. Тому в Одесі багато наслідків на землі, навіть після уражених/збитих ударних БпЛА із бойовою частиною. Одесу атакують часто — балістика, КАР, крилаті ракети та ударні БпЛА. Ігнат зазначив, що щільна забудова міста та урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим. Й зауважив, що на жаль, не все, що летить, можливо збити над морем! Загалом, цієї ночі сили ППО знищили 25 з 29 шахедів та одну з двох керованих авіаційних ракет Х-59. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

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