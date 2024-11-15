Россияне атаковали Одессу: за 30 секунд произошли 4 "прилета"

В ночь на 15 ноября оккупанты попали в центр Одессы: попали в многоквартирный дом и уничтожили все, что было рядом. Среди пострадавших есть дети и целые семьи. Также, к сожалению, есть погибшая. Кадры жуткой атаки и детали о последствиях – в эксклюзиве TSN.ua.

Россияне попали в жилой дом!

Один из этих прилетов пришелся на жилой дом в центре Одессы, там произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома.

Как выглядят квартиры?

Одна из жительниц этого дома показала, как теперь выглядит ее квартира из-за "работы" рашистов. Но отметила, что благодаря спасателям огонь не успел разрушить жилье дотла.

«Это была моя квартира… Расскажите мне об уступках России. Следующая квартира горит. Так что я не знаю, что останется через час Спасибо всем за сообщения и звонки. Мы в безопасности не пострадали. Квартира серьезно повреждена, автомобиль разрушен. Похоже, пожар был остановлен пожарными прямо перед нашей дверью. Но крыши нет”, – заявила женщина.

Чудом не осталось ночевать в разрушенной студии!

Пострадала фотостудия в этом доме. Ее владелица Марина рассказала местным журналистам, что только подготовила локацию к Новому году и хотела этой ночью переночевать здесь, но поехала домой за вещами. Еще за вечер в полицию поступило 70 обращений по поводу поврежденного имущества в результате вечерней атаки "шахедов".

Спасательная операция

Впрочем, без пострадавших и погибших, к сожалению, не обошлось. Люди шокированы ударом, как спасатели искали под завалами одесситов.

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Среди пострадавших снова дети!

Рашисты этой ночью убили еще одну 35-летнюю украинку. По информации начальника областной военной администрации Олега Кипера, еще 10 человек ранены, среди них семья из трех человек и 9-летний ребенок, еще один 22-летний парень в тяжелом состоянии в больнице. Другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Кроме этого, из-за вражеских обстрелов также поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы. Без тепла сейчас несколько десятков тысяч одесситов.

Без центрального отопления родильный!

Эта котельная, кроме того, отапливала 7 детских садов, 4 школы и обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находятся 28 рожениц и 22 младенца. Руководитель области Олег Кипер отметил, что здесь ситуация под контролем, в заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива, поэтому родильный сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы. Кроме этого, в Одессе пострадала церковь из-за вечерней атаки. Повыбивало окна также в двух школах и трех детских садах. А вот так город смотрится на утро. Это все, что осталось от квартир, говорит автор видео.

А коммунальщики с самого утра уже трудятся над тем, чтобы в городе стало чище после удара россиян.

Одесситы понемногу приходят в себя после пережитого, но ненависть к россиянам каждый раз растет, даже когда кажется, что дальше некуда.

"Я сидела в коридоре, ожидая тревоги. Все произошло на долю секунды. Я услышала очень громкий звук шахеда, близко и низко. В одну секунду оказалась в дверях и раздался взрыв. В квартире нет окон, все в гари и в осколках стекла. Я вышла из дома. На крыльце стояла молодая женщина. На стекле. Босиком. Я подошла к ней и спросила видит ли она меня и, понимает ли, где она. Принесла ей тапочки и завела в дом. В коридоре на меня вылетел ребенок лет 10. Я поймала его и спросила где мама. По его взгляду, поняла, что он меня не слышит и не видит. Прижала его к себе и сказала-кричи. Я не знаю сколько мне осталось жить, но знаю точно что никогда не забуду этот крик. Будьте прокляты, все, кто развязал эту войну. Все, кто зарабатывает на ней. Все, кто отводит взгляд. Я на всю жизнь запомню тех, кто приехал ко мне этой ночью, несмотря на мое сопротивление. Я в порядке, наверное... нет, я не в порядке, совсем не в порядке", — заявила жительница Одессы.

Чем атаковали Одессу?

Утром экс-спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что атаковали "шахеды", которые летели в Одессу через море — из Краснодарского края и Крыма. И подчеркнул, что это были именно "шахеды", а не тот "неустановленный тип", который постоянно летит с севера вместе с настоящими ударными беспилотниками. Поэтому в Одессе много последствий на земле даже после пораженных/сбитых ударных БПЛА с боевой частью. Одессу часто атакуют — баллистика, КАР, крылатые ракеты и ударные БпЛА. Игнат отметил, что плотная застройка города и урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент ущерба остается высоким. И заметил, что, к сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем! Всего этой ночью силы ПВО уничтожили 25 из 29 шахедов и одну из двух управляемых авиационных ракет Х-59. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

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