ДТП на Одещині: чоловік відправив на той світ рідного брата 

На Одещині трапилася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

Про це повідомили у поліції регіону.

"41-річний житель Курісовської громади, перебуваючи за кермом автівки Toyota, перевищив дозволену швидкість руху, не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору. В результаті загинув 36-річний брат водія, який перебував на пасажирському сидінні, а самого керманича ушпиталили з забоями та переломом гомілки. Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він сів за кермо нетверезим", - йдеться у повідомленні.

Чоловік, намагаючись уникнути відповідальності, запевняв, що нібито саме його брат, який загинув, керував автівкою. Втім, слідчі довели його причетність до смертельної аварії

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, на Хмельниччині загинуло молоде подружжя.

Читайте також: