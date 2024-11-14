Моторошна ДТП на Хмельниччині: загинуло молоде подружжя 

У Хмельницькому районі сталась ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинуло молоде подружжя.

Про це повідомили у поліції регіону.

На автодорозі М-30 сполученням "Стрий-Ізварине" не розминулись вантажівка Mercedes-Benz Actros з напівпричепом під керуванням 51-річного жителя Харківської області та легковик Skoda Octavia, яким керувала мешканка Львівщини.

За попередніми даними, водійка не врахувала дорожньої ситуації та виїхала на зустрічну смугу. В той момент сталось лобове зіткнення.

У результаті 23-річна жінка та її 23-річний чоловік від отриманих травм загинули на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, якщо це спричинило загибель кількох осіб). Розслідування триває.

Нагадаємо, на Рівненщині водій втопив у річці свою автівку і родича.

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