Жуткое ДТП на Хмельнитчине: погибли молодые супруги

В Хмельницком районе произошло ДТП. В результате столкновения с грузовиком погибли молодые супруги.

Об этом сообщили в полиции региона.

На автодороге М-30 сообщением "Стрый-Изварино" не разминулись грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Харьковской области и легковушка Skoda Octavia, которой управляла жительница Львовщины.

По предварительным данным, водитель не учла дорожную ситуацию и выехала на встречную полосу. В тот момент произошло лобовое столкновение.

В результате 23-летняя женщина и ее 23-летний мужчина от полученных травм погибли на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если это повлекло за собой гибель нескольких человек). Расследование продолжается.

Напомним, в Ровенской области водитель утопил в реке свой автомобиль и родственника.

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