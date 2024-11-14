Почему нужно пить много воды: основные причины

Большинство экспертов сходятся на том, что нам не нужно воды больше, чем требует наш организм.

Аппетит к воде подогревается неофициальным правилом: выпивать восемь стаканов (около двух литров) в день без учета других напитков.

Почему нужно пить воду — в материале ТСН.ua.

Правило об употреблении 2 литров воды в день не подкреплено научными исследованиями – ни в британских, ни в общеевропейских официальных рекомендациях речь не идет о том, что мы должны пить так много.

Согласно последним исследованиям, восемь стаканов воды в день – это больше, чем нужно нашему организму. Теперь ученые советуют пить ежедневно 1,5-1,8 литра.

На самом же деле точная дневная норма воды у каждого человека своя. Например, больше воды нуждаются в живущих в жарком и влажном климате, на высокогорье, а также спортсмены, беременные женщины и кормящие мамы.

Однако исследования подтвердили, что правильное употребление жидкости также может замедлить старение и помочь избежать хронических заболеваний, таких как болезни сердца и легкие.

Вода способствует выведению токсинов и очищению организма, необходимой для нормальной терморегуляции. Поэтому много пить является первой рекомендацией во время простуды или ОРВИ.

Стакан чистой воды может помочь во время головной боли. Ведь частой причиной головной боли выступает банальное обезвоживание. Кроме того, вода снимает стресс и помогает избавиться от тревожного состояния.

Пить воду нужно часто и маленькими глотками. Такое потребление способствует снижению веса, ведь очень часто за чувством голода скрывается жажда и обезвоживание. Когда проголодались, вместо обычного перекуса выпейте стакан воды. Если голод не вернется в течение получаса, вашему организму нужна жидкость, а не еда.

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