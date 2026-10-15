Утром РФ ударила по большому областному центру: над городом поднялся дым

Дым

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Утром 15 октября в Запорожье произошли мощные взрывы. Российская армия атаковала областной центр.

Что известно о последствиях российской атаки — читайте в материале ТСН.ua.

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В Запорожье очередная воздушная тревога «красного уровня» началась в 07:18. В городе прогремели взрывы, после которых областной центр затянуло дымом.

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«Дым, который видят запорожцы — это последствия атаки врага по областному центру» , — сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Впоследствии глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин заявил, что дым в Запорожье — это следствие ударов по открытому участку местности.

«Раненых и разрушений нет», — добавил он.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла мощный удар по Запорожье. В Шевченковском и Вознесеновском районах дома превратились в руины. В результате удара погибли 20 человек. В частности, трое детей.

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