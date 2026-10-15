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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по Днепропетровщине: двое погибших, горят частные дома

Враг утром атаковал общины Днепропетровщины.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Днепропетровщину

Последствия атаки на Днепропетровщину

Утром 15 октября российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, в результате вражеской атаки в Новоалександровской общине разрушен частный дом. Погибли два человека.

Также русские войска атаковали Павлоград. Там загорелись несколько частных домов.

На месте работают спасатели. Информацию о возможных пострадавших в Павлограде пока уточняют.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября в Луцке и Ровно раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции товаров, который унес жизни 6 человек.

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