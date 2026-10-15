- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Днепропетровщине: двое погибших, горят частные дома
Враг утром атаковал общины Днепропетровщины.
Утром 15 октября российские войска атаковали беспилотниками Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, в результате вражеской атаки в Новоалександровской общине разрушен частный дом. Погибли два человека.
Также русские войска атаковали Павлоград. Там загорелись несколько частных домов.
На месте работают спасатели. Информацию о возможных пострадавших в Павлограде пока уточняют.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 октября в Луцке и Ровно раздались взрывы на фоне атаки вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что в Луцке спасатели завершили поисковые работы на месте кровавого российского удара по оптовой продукции товаров, который унес жизни 6 человек.