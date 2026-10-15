Доходы пенсионеров будут проверять: кому понадобится специальная справка

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Украинским пенсионерам время от времени необходимо подтверждать размер своих выплат. Такую справку обычно могут потребовать при оформлении льгот, социальной помощи или при посещении банка или других учреждений.

Издание «На пенсии» рассказало, когда именно понадобится этот документ и как легко его получить, не выходя из дома.

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В каких случаях пенсионерам необходимо подтверждать доходы

Информация о пенсии требуется, например, когда граждане оформляют субсидию на коммунальные услуги. Обычно для этого не нужно никуда обращаться, ведь Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получает необходимые данные напрямую из государственных реестров. Кроме того, бывают случаи, когда без бумажного или электронного документа с точным размером выплат всё же не обойтись.

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Справка о доходах также может понадобиться в различных жизненных ситуациях, в частности:

оформление отдельных видов социальной помощи и льгот;

подтверждение доходов при обращении в банк;

подача документов в консульские учреждения;

оформление выплат за рубежом, если этого требуют соответствующие органы;

решение других вопросов, для которых необходимо официально подтвердить размер пенсии.

Перечень необходимых документов зависит от цели обращения и требований учреждения, в которое подается справка.

Как получить справку о пенсионных выплатах

Чтобы получить справку о доходах пенсионера, можно воспользоваться несколькими способами:

обратиться непосредственно в Пенсионный фонд Украины , однако перед визитом следует уточнить, какие документы необходимо иметь при себе;

оформить справку, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ , авторизоваться и найти соответствующую услугу в разделе справок или электронных запросов;

заказать документ через электронные сервисы «Дії». Справка с QR-кодом позволяет проверить её подлинность.

В то же время специалисты отмечают, что перед подачей документа следует выяснить, принимает ли учреждение электронную справку и за какой период необходимо подтвердить доходы.

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Пенсия в Украине — последние новости

С 1 апреля 2026 года часть украинских пенсионеров осталась без выплат, и сложнее всего возобновить начисления тем, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях. В Пенсионном фонде поясняют, что справки о неполучении российской пенсии не существует, а выплаты возобновляют на основании личного заявления-декларации пенсионера.

Кроме того, в октябре 2026 года украинцы могут лишиться пенсий по инвалидности из-за пропущенной экспертизы, недостаточного стажа или отсутствия справки. С 2025 года вместо МСЭК работают экспертные группы, пенсию назначают только на срок инвалидности, а за неявку выплату приостанавливают со следующего месяца. Недействительные документы, расхождения в фамилии или отсутствующая подпись также приводят к отказу.

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