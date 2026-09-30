Пенсия до 90% от зарплаты: кто имеет право на такую выплату

Пенсия госслужащих 2026

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В этом году действующие государственные служащие при выходе на пенсию могут рассчитывать на выплаты в размере 60% своей заработной платы. Получать спецпенсию по старой норме — 90% от оклада — имеют право только специалисты, которым ее официально оформили до 1 мая 2016 года.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Кто получает пенсию в размере 90% от зарплаты, а кому достанется 60% зарплаты

Правовые принципы назначения пенсий государственным служащим прописаны в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Размер пенсии уменьшился с 90% до 60% совокупного заработка, с которого уплачивались взносы на общеобязательное государственное соцстрахование, еще 1 мая 2016 года. Это произошло после вступления в силу нового закона «О государственной службе» № 889-VIII.

Тогда законодатели отменили общий механизм назначения спецпенсий и перевели государственных служащих на общую систему страхования. Впрочем, для лиц с соответствующим стажем — по меньшей мере, 10 или 20 лет в зависимости от даты — сохранили право на 60-процентный размер выплаты.

Следовательно, если человек обращается за назначением пенсии по возрасту согласно прежней статье 37 Закона № 3723-XII «О государственной службе» после указанной даты, начисление будет производиться по ставке 60% от дохода. Норма о 90% остается достойной только тем, у кого пенсия уже была назначена до 1 мая 2016 года.

Если же на момент оформления выплат лицо уже не работало в государственных органах, расчет будет произведен на основе зарплаты действующего госслужащего по аналогичной должности и рангу с последнего места его службы.

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Критерии назначения пенсии государственным служащим

Чтобы воспользоваться специальным порядком начисления пенсий, украинские госслужащие должны отвечать нескольким критериям:

Отработать минимум 10 лет на должностях государственной службы. Иметь не менее 20 лет общего стажа госслужбы. Кроме стажа государственной службы, для оформления выплат нужно накопить общий страховой стаж, необходимый для минимальной пенсии по возрасту. Возрастной порог составляет 62 года для мужчин, а для женщин — достижение пенсионного возраста — 60 лет.

Как считают пенсию государственным служащим

Базой для исчисления пенсии в ПФУ есть заработная плата, с которой уплачены взносы на общеобязательное государственное социальное страхование. Для работников государственных органов, где проведена классификация должностей, структура заработка обычно охватывает:

должностной оклад;

надбавку за ранг госслужащего;

доплату за выслугу лет;

премиальные выплаты (ежемесячные или квартальные);

денежную компенсацию за дополнительную нагрузку или исполнение обязанностей на вакантной должности;

помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску;

материальную поддержку для решения социально-бытовых нужд;

другие доплаты, предусмотренные действующим законодательством.

В частности, размер надбавок за ранг зафиксирован на следующих уровнях:

1 ранг — 1000 грн;

2 ранг — 900 грн;

3 ранг — 800 грн;

4 ранг — 700 грн;

5 ранг — 600 грн;

6 ранг — 500 грн;

7 ранг — 400 грн;

8 ранг — 300 грн;

9 ранг — 200 грн.

Законодательство устанавливает предел для спецпенсий госслужащих: максимальный размер не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, — то есть 25 950 грн.

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Кроме того, в период действия военного положения применяются дополнительные ограничительные коэффициенты к суммам, превышающим этот порог.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

Напомним, в октябре 2026 года размер пенсий в Украине остается без изменений, поскольку он привязан к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. По данным Пенсионного фонда Украины, этот экономический показатель зафиксирован на уровне 2595 гривен.

Согласно законодательству, минимальная пенсия соответствует прожиточному минимуму и составляет 2 595 гривен, тогда как максимальная выплата ограничена десятью такими минимумами и достигает 25 950 гривен. Окончательная сумма для каждого пенсионера рассчитывается по специальной формуле с учетом страхового стажа, официальной зарплаты и индивидуальных коэффициентов.

По данным Пенсионного фонда Украины, за первое полугодие 2026 года средняя пенсия выросла на 728 грн и по состоянию на 1 июля составила 7272 грн. Несмотря на это, около двух третей пенсионеров получают менее 7000 грн в месяц. Самая многочисленная группа — 2,4 млн человек — имеет выплаты от 3001 до 4000 грн.

Общий средний показатель повышают высокие выплаты меньшинства: почти 1,9 млн пенсионеров получают более 10 000 грн, а 29,5 тысячи человек — более 30 000 грн в месяц. Кроме того, сохраняется существенный региональный разрыв, превышающий 4200 грн: самая высокая средняя пенсия зафиксирована в Киеве — 9901 грн, тогда как самая низкая — в Тернопольской области — 5656 грн.

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