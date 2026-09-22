Некоторым из украинцев могут выплатить только 25% пенсии: кого касается ограничения

Деньги. / © Pexels

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В Украине есть случаи, когда пенсионеры могут получать на банковскую карту только часть начисленной пенсии. Это не обязательно ошибка или задержка банка: в некоторых случаях закон позволяет направлять часть выплаты на оплату содержания человека в государственном учреждении.

Почему пенсионеру могут выплачивать только 25% пенсии, сообщило издание «На пенсии».

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В Пенсионном фонде сообщают: если пенсионер постоянно проживает в государственном учреждении и находится на полном государственном содержании, получает 25% назначенной пенсии. Остальные средства могут направляться заведению, где человек проживает.

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В то же время, если пенсия превышает фактическую стоимость содержания человека в интернате, пансионате или другом учреждении, пенсионеру выплачивают разницу между размером выплат и расходами на содержание. При этом сумма, которую граждан получает лично, в любом случае не может быть меньше 25% пенсии.

Размер выплаты определяется с учетом официальной справки о стоимости содержания человека в соответствующем учреждении.

Отмечается, что для пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, действуют отдельные правила. Сам пенсионер получает 25% выплат, а его иждивенцам могут выплачивать до 50% от общего размера пенсии. Если иждивенцы двое или больше, эта сумма распределяется между ними поровну.

Кого ограничения не касаются

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Некоторые категории граждан получают пенсию по другим правилам. В частности, речь идет о тех, кто имеет особые заслуги перед Украиной. В таком случае украинцам пенсию выплачивают в полном размере.

Также 100% пенсии по случаю потери кормильца получают дети-сироты, которые находятся на полном государственном обеспечении. Другим детям в таких учреждениях выплачивают 50% пенсии, а остальные средства могут перечисляться заведению.

Если пенсионер временно покидает учреждение через отпуск или находится в лечении в больнице, за этот период пенсию выплачивают в полном размере.

Средства, которые пенсионер не получает напрямую, не исчезают. По его личному заявлению соответствующую часть пенсии перечисляют на счет учреждения, где он находится.

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Пенсии в Украине — последние новости

В некоторых случаях могут у украинцев забрать 50% выплаты. Речь идет о принудительных отчислениях, если есть соответствующее судебное решение или постановление. В частности, такое содержание применяется при выплате алиментов или возмещении ущерба из-за хищения имущества.

В то же время для пенсионеров-ВПЛ отменяют одну из самых проблемных справок – отменяется требование подтверждать, что такой гражданин не получает пенсию от российского государства. Ранее такое подтверждение было одним из условий, связанных с продолжением выплат для отдельных категорий пенсионеров.

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