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Половину пенсии могут просто забрать: кому это грозит
Часть украинских пенсионеров может ежемесячно получать меньше из-за принудительного взыскания средств. ПФУ рассказал, в каких случаях из пенсии разрешено удерживать до половины выплаты.
В Украине отдельные категории пенсионеров рискуют потерять значительную часть ежемесячных государственных выплат. Часть пенсии могут забирать ежемесячно. Это касается граждан, у которых есть задолженности.
Такой информацией поделились в Пенсионном фонде Украины.
У кого из украинцев могут забрать половину пенсии
Как поясняют в Пенсионном фонде, взыскание средств с пенсионных счетов производится на основании судебных решений, постановлений, определений или приговоров. В сентябре 2026 года предельный размер таких отчислений может достигать половины от начисленной суммы.
То есть, если у вас есть перед кем-то долги, зафиксированные в судебном порядке, половину вашей пенсии могут забирать, пока долг не погасится.
Законодательство четко определяет исключения, при которых из гражданских доходов человека разрешено удерживать до 50% пенсии. В этот перечень входят:
обязательства по уплате алиментов на содержание членов семьи;
возмещение ущерба, причиненного из-за хищения имущества предприятий или организаций;
компенсация ущерба в случае увечья или смерти потерпевшего.
Во всех других случаях взыскание имеет более строгие ограничения и не может превышать 20% от общего размера пенсии.
В то же время в ПФУ подчеркивают, что сами пенсионеры обязаны своевременно информировать органы фонда о любых изменениях в жизни, влияющих на исчисление выплат во избежание возникновения задолженности.
«Выплаты излишне выплаченных сумм в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных могут быть возвращены добровольно или взиматься на основании решений территориальных органов ПФУ и в судебном порядке», — говорится на сайте ПФУ.
Пенсии в Украине: последние новости
Напомним, Пенсионный фонд Украины объяснил условия назначения пенсии в случае потери кормильца-военнослужащего. Если военный погиб или умер в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, нетрудоспособным членам его семьи назначают выплату в размере 30% от его денежного довольствия.
Правом на такую пенсию обладают, в частности, дети до 18 лет (или до 23 лет в случае обучения на дневной форме), а также дети-сироты до 23 лет независимо от обучения.
Если же военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей, размер выплаты увеличивается: 70% от денежного довольствия предоставляется родителям, жене/мужу или одному ребенку — не менее 12 810 грн, а при наличии двух и более детей — по 50% на каждого ребенка — не менее 10 020 грн.