Кто имеет право на пенсию в размере 30% от суммы зарплаты: в ПФУ объяснили

Пенсия

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В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может начислять некоторым гражданам пенсию в размере не менее 30% от суммы заработной платы. Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо соответствовать определенным требованиям и лично обратиться за оформлением гарантированного государством пенсионного обеспечения.

О том, когда закон предусматривает такой минимум, говорят Новости.LIVE.

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Пенсия в размере 30% от суммы зарплаты

По информации главного управления Пенсионного фонда в Винницкой области, начисление минимальных выплат происходит в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

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В частности, государство гарантирует предоставление четкого процента от дохода родным военнослужащего в случае его гибели или смерти из-за несчастного случая, возникшего не от исполнения обязанностей военной службы.

В таких условиях закон предусматривает предоставление пенсионной выплаты в размере 30% от денежного довольствия родственникам умершего кормильца.

«Если кормильец погиб (умер) в результате несчастного случая не связанного с исполнением обязанностей военной службы, пенсия исчисляется в размере 30% от его денежного довольствия», — говорится в сообщении.

Пенсию в случае потери кормильца назначают каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему право на нее (детям до 18 лет или до 23 лет при условии дневного обучения). Детям-сиротам предоставлено право на пенсию до достижения 23 лет независимо от того, получают образование или нет.

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Другие случаи начисления пенсий в случае утраты кормильца

В целом размер пенсии по потере кормильца-военнослужащего может достигать 70% от суммы его денежного довольствия. Доля зарплаты зависит от причины смерти.

Если военный умер (погиб) при исполнении служебных обязанностей, пенсию назначат в следующих размерах:

В доле 70% от денежного довольствия родителям (одному из родителей), жене (мужу), одному ребенку (однако не менее 12 810 грн);

По 50% от суммы денежного довольствия для каждого ребенка, если в семье двое и более детей (но не менее 10 020 грн).

Как подать заявление и какие документы нужны

По информации ПФУ, родственники должны лично подать заявление о назначении пенсии по потере кормильца:

Если военнослужащий на момент смерти не получал пенсию, необходимо обратиться в фонд через уполномоченный орган силовой структуры, где он проходил службу.

Если кормильца до смерти уже получал пенсию, то сразу в Пенсионный фонд.

В то же время заявление о назначении пенсии несовершеннолетним или нетрудоспособным членам семьи кормильца должен подать законный представитель по месту жительства.

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В базовый пакет документов должны входить:

заявление о назначении пенсии;

Паспорт гражданина;

Идентификационный код заявителя;

Свидетельство о смерти кормильца/решения суда, выписка из Единого реестра досудебных расследований;

Документы о родственных отношениях (свидетельство о рождении/свидетельство о браке);

Справка о составе семьи/документы, подтверждающие пребывание на иждивении или совместное проживание;

реквизиты счета банка для начисления выплат;

Справка из учебного заведения (для детей в возрасте от 18 до 23 лет).

Раньше мы писали о том, что украинцы могут забрать пенсию заранее. Главное условие состоит в оформлении выезда на постоянное место жительства за границу. Пенсионер должен официально сняться с регистрации места жительства в Украине и обратиться с заявлением о выплате.

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