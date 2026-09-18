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РФ ударила по поезду в одной из областей: есть погибший и раненые пассажиры — все детали (обновлено)
По предварительным данным, во время атаки РФ на поезд на Харьковщине два человека не отошли на достаточное расстояние и получили тяжелые ранения.
В пятницу, 18 сентября, россияне атаковали пригородный поезд в Харьковской области. Пассажиров срочно эвакуировали, но есть раненые. Один человек погиб.
Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что мониторинговая группа «УЗ» обнаружила угрозу, а затем была объявлена об эвакуации пассажиров.
«Предварительно, два пассажира получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда», — отметили в сообщении.
Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский подтвердил атаку на поезд, «стоявший с эвакуацией пассажиров».
«Двое пассажиров, которые не последовали с поездной бригадой на необходимое расстояние от подвижного состава, а оставшиеся на платформе серьезно травмированы. Информация предварительная», — уточнил он.
Что известно о жертвах атаки РФ на поезд
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что был атакован электропоезд в Нововодолажской общине. По его словам, есть погибший, а количество пострадавших возросло.
«В результате удара БпЛА погиб 40-летний мужчина. Пострадали семь человек», — сообщил чиновник.
Задержка поездов в Харьковской области
В пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщили о задержке электричек в Харьковской области по состоянию на 11:50. В частности:
№6002 Сумы — Люботин курсирует со станции Скряговка с задержкой 1 час. 35 мин;
№6136 Мерчик — Харьков-Пассажирский курсирует со станции Просторое с задержкой 38 мин.
№6686 Берестин — Харьков-Пассажирский курсирует со станции Водолага с задержкой 30 мин.
№6686 Берестин — Харьков-Пассажирский курсирует со станции Водолага с задержкой 30 мин.
№6687 Харьков-Пассажирский — Берестин курсирует со станции Ордовка с задержкой 1 час. 10 мин.
Напомним, российская армия активизировала атаки по железной дороге. В частности, в областях на западе Украины. Своим действиям в РФ нашли циничное оправдание ударам. Минобороны страны-агрессорки заявили, что наносят удары по пассажирским поездам, которые якобы везут военные грузы из Европы.
Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков также не отрицал удар по пассажирскому поезду у границы Польши 13 сентября. По его словам, российские военные якобы «выполняют свои задачи» на всей территории Украины.