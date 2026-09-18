Атака на поезд. / © Укрзализныця

Реклама

В пятницу, 18 сентября, россияне атаковали пригородный поезд в Харьковской области. Пассажиров срочно эвакуировали, но есть раненые. Один человек погиб.

Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что мониторинговая группа «УЗ» обнаружила угрозу, а затем была объявлена об эвакуации пассажиров.

Реклама

«Предварительно, два пассажира получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда», — отметили в сообщении.

Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский подтвердил атаку на поезд, «стоявший с эвакуацией пассажиров».

«Двое пассажиров, которые не последовали с поездной бригадой на необходимое расстояние от подвижного состава, а оставшиеся на платформе серьезно травмированы. Информация предварительная», — уточнил он.

Что известно о жертвах атаки РФ на поезд

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что был атакован электропоезд в Нововодолажской общине. По его словам, есть погибший, а количество пострадавших возросло.

Реклама

«В результате удара БпЛА погиб 40-летний мужчина. Пострадали семь человек», — сообщил чиновник.

Задержка поездов в Харьковской области

В пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщили о задержке электричек в Харьковской области по состоянию на 11:50. В частности:

№6002 Сумы — Люботин курсирует со станции Скряговка с задержкой 1 час. 35 мин;

№6136 Мерчик — Харьков-Пассажирский курсирует со станции Просторое с задержкой 38 мин.

№6686 Берестин — Харьков-Пассажирский курсирует со станции Водолага с задержкой 30 мин.

№6686 Берестин — Харьков-Пассажирский курсирует со станции Водолага с задержкой 30 мин.

№6687 Харьков-Пассажирский — Берестин курсирует со станции Ордовка с задержкой 1 час. 10 мин.

Напомним, российская армия активизировала атаки по железной дороге. В частности, в областях на западе Украины. Своим действиям в РФ нашли циничное оправдание ударам. Минобороны страны-агрессорки заявили, что наносят удары по пассажирским поездам, которые якобы везут военные грузы из Европы.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков также не отрицал удар по пассажирскому поезду у границы Польши 13 сентября. По его словам, российские военные якобы «выполняют свои задачи» на всей территории Украины.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров