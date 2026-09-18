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Украину с утра массированно атакуют реактивные дроны, есть движение в Киев: что и где сейчас летит и какая угроза
оккупанты продолжают свой дроновый террор по Украине.
Сегодня, 18 сентября, россияне выпустили по Украине летящие по разным направлениям ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Что летит сейчас:
Реактивный БпЛА на Черниговщине изменил направление движения на север Киевщины
Реактивный БпЛА севернее Павлограда курс северо-западный
Реактивный БпЛА на Каменское с востока
Реактивный БпЛА на Черниговщине мимо Славутич в направлении Киевщины
Реактивный БпЛА севернее Кременчуга курс западный
Реактивный БпЛА в Киевской области в районе н.п. Боярка
Атака РФ по Украине — последние новости
В ночь на 18 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотоп Сумской области. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинская и транспортная инфраструктура, есть перебои с газом и электроэнергией.
В Одессе ночью и утром 17 сентября доносились сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.