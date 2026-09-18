Украину с утра массированно атакуют реактивные дроны, есть движение в Киев: что и где сейчас летит и какая угроза

РФ терроризирует Украину / © Getty Images

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Сегодня, 18 сентября, россияне выпустили по Украине летящие по разным направлениям ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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Что летит сейчас:

Реактивный БпЛА на Черниговщине изменил направление движения на север Киевщины

Реактивный БпЛА севернее Павлограда курс северо-западный

Реактивный БпЛА на Каменское с востока

Реактивный БпЛА на Черниговщине мимо Славутич в направлении Киевщины

Реактивный БпЛА севернее Кременчуга курс западный

Реактивный БпЛА в Киевской области в районе н.п. Боярка

Атака РФ по Украине — последние новости

В ночь на 18 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотоп Сумской области. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинская и транспортная инфраструктура, есть перебои с газом и электроэнергией.

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В Одессе ночью и утром 17 сентября доносились сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.

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