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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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2844
Время на прочтение
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Украину с утра массированно атакуют реактивные дроны, есть движение в Киев: что и где сейчас летит и какая угроза

оккупанты продолжают свой дроновый террор по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ терроризирует Украину

РФ терроризирует Украину / © Getty Images

Сегодня, 18 сентября, россияне выпустили по Украине летящие по разным направлениям ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Что летит сейчас:

  • Реактивный БпЛА на Черниговщине изменил направление движения на север Киевщины

  • Реактивный БпЛА севернее Павлограда курс северо-западный

  • Реактивный БпЛА на Каменское с востока

  • Реактивный БпЛА на Черниговщине мимо Славутич в направлении Киевщины

  • Реактивный БпЛА севернее Кременчуга курс западный

  • Реактивный БпЛА в Киевской области в районе н.п. Боярка

Атака РФ по Украине — последние новости

В ночь на 18 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Конотоп Сумской области. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинская и транспортная инфраструктура, есть перебои с газом и электроэнергией.

В Одессе ночью и утром 17 сентября доносились сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты атаковали город.

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