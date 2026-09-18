Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто делают ошибки из-за спешки

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И если одни все продумывают, но по какой-то причине неправильно оценивают все за и против, другие так торопятся получить результат, что лишают себя возможности принять правильное решение.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто делают ошибки из-за спешки.

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Овен

Овны — самый торопливый знак Зодиака, его представители действуют стремительно — можно даже сказать, молниеносно, поэтому у них в буквальном смысле слова не хватает времени на то, чтобы продумать се последствия своих действий. Свои промахи они осознают только тогда, когда все уже сделано, и исправлять допущенные ошибки уже поздно.

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Стрелец

Стрельцы — один из самых торопливых знаков Зодиака, представители которого не любят обдумывать свои шаги: им откровенно скучно это делать, а хочется как можно быстрее разделаться со стоящей перед ними задачей и пойти дальше. Неудивительно, что каждый второй — совершенный в спешке поступок заведомо оказывается ошибочным.

Близнецы

Близнецы, как гоночные автомобили, живут на больших скоростях, потому что хотят везде успеть, а для этого действуют быстро и, как следствие, опрометчиво, а, значит, следствием их действий являются ошибки. Надо отдать им должное — они всегда признают свои промахи и клятвенно обещают самим себе и другим, что в следующий раз спешить не будут, но потом забывают об этом.

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