Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто припускаються помилок через поспіх

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І якщо одні все ретельно обмірковують, але з якоїсь причини неправильно оцінюють усі «за» і «проти», то інші так поспішають отримати результат, що позбавляють себе можливості ухвалити правильне рішення.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто припускаються помилок через поспіх.

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Овен

Овни — найбільш похапливий знак зодіаку, його представники діють стрімко — можна навіть сказати, блискавично, тому їм у буквальному сенсі слова не вистачає часу на те, щоб продумати наслідки своїх дій. Свої хиби вони усвідомлюють лише тоді, коли все вже зроблено, і виправляти припущені помилки вже запізно.

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Стрілець

Стрільці — один із найбільш похапливих знаків зодіаку, представники якого не люблять обмірковувати свої кроки: їм, відверто кажучи, нудно це робити, а хочеться якомога швидше впоратися з поставленим перед ними завданням і рухатися далі. Не дивно, що кожен другий вчинок, зроблений у поспіху, заздалегідь виявляється помилковим.

Близнята

Близнята, як перегонові автомобілі, живуть на високих швидкостях, бо хочуть встигнути всюди, а для цього діють швидко і, як наслідок, необачно, а отже, їхні дії призводять до помилок. Треба віддати їм належне — вони завжди визнають свої хиби й клятвено обіцяють собі та іншим, що наступного разу не поспішатимуть, але потім забувають про це.

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