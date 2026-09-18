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- Війна
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Допомога від ЄС, очікування на підпис Трампа та удар по Конотопу: головні новини ночі 18 вересня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 вересня 2026 року:
Бензин в Україні перетнув 90 грн/л: експерт пояснив, що штовхає ціни вгору Читати далі –>
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