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Макрон терміново збирає лідерів партій і розвідку: говоритимуть про Україну та Близький Схід
Еммануель Макрон скликав на 18 вересня політичних лідерів Франції, військове керівництво та спецслужби через стрімке погіршення міжнародної ситуації та її наслідки для безпеки й енергетики країни.
Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 18 вересня, проведе в Єлисейському палаці нараду через стрімке погіршення міжнародної ситуації.
На зустріч запросили лідерів політичних партій, представлених у французькому парламенті, та їхніх кандидатів у президенти. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.
Головними темами стануть війна Росії проти України та конфлікти на Близькому Сході, а також їхній вплив на безпеку та енергетичну ситуацію у Франції.
У канцелярії Макрона наголосили, що причиною скликання зустрічі стало саме «стрімке погіршення міжнародної ситуації в останні дні».
До політичної дискусії долучаться представники французького військового керівництва та розвідувальних служб. Вони мають ознайомити учасників із розвідувальною інформацією, якою володіє президент Франції.
У нараді також візьме участь прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню.
Зустріч має розпочатися 18 вересня о 10:30 за місцевим часом.
На тлі війни Росії проти України Париж залишається одним із ключових учасників європейських зусиль із посилення оборони України. Франція також бере участь у координації так званої Коаліції охочих та підтримує зміцнення української ППО.
Нагадаємо, що Макрон зробив важливу заяву після розмови з посланцями Трампа