Яке церковне свято в Україні 17 вересня

Церковне свято 17 вересня / © pexels.com

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17 вересня (30 вересня), в православному календарі день пам’яті святої мучениці Софії і трьох її дочок: Віри, Надії й Любові. Софія була не лише матір’ю, а й духовною наставницею для своїх дітей. Вона розповідала їм про християнське вчення і готувала до можливих переслідувань, адже в ті часи прихильники християнства могли зазнавати жорстоких переслідувань.

Її доньки були ще зовсім юними: Вірі було близько 12 років, Надії — 10, а Любові — 9 років. Попри свій юний вік, вони, за переказами, мали надзвичайну силу духу.

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За церковним переданням, про християнську родину дізнався імператор Адріан. Софію разом із дочками привели до нього і вимагали зректися християнської віри.

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Імператор намагався переконати дівчат поклонитися язичницьким богам. Однак сестри залишилися непохитними. Кожна з них мужньо сповідувала свою віру, незважаючи на погрози та жорстокі покарання.

Спочатку випробування випало на долю старшої доньки — Віри. Після неї постраждала Надія, а потім наймолодша Любов. Усі три сестри, згідно з переказом, загинули мученицькою смертю, не відмовившись від своєї віри.

Для Софії це стало страшним материнським випробуванням. Вона була змушена бачити страждання своїх дітей, але підтримувала їх і закликала залишатися мужніми.

Після страти своїх дітей Софія поховала їх і залишилася біля могили. За переказом, через три дні вона також померла.

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Церковне свято в Україні 17 вересня за старим календарем

За старим календарем 17 вересня в Україні вшановували пам’ять пророка Мойсея. Мойсей жив приблизно у XIII столітті до нашої ери та, згідно з біблійною традицією, був покликаний Богом вивести євреїв із єгипетського рабства. Саме він очолив народ під час Виходу з Єгипту та привів його до Землі обітованої. Особливе місце в історії Мойсея посідає Синайська гора, де, за Святим Письмом, Бог передав йому Десять заповідей. Вони стали основою моральних і духовних правил для ізраїльського народу.

Прикмети 17 вересня

Народні прикмети 17 вересня / © pexels.com

Якщо 17 вересня сонячно й тепло — осінь буде довгою та погожою.

Пішов дощ — осінь, за повір’ями, буде сухою, а зима — сніжною.

Якщо дощ почався на світанку — він мав швидко закінчитися, приблизно до полудня.

Що не можна робити 17 вересня

За повір’ями, 17 вересня жінкам радили відкласти будь-яку важку роботу — не прибирати в домі, не працювати на городі та не братися за виснажливі справи. Окремо згадували про рукоділля. Наші предки вважали, що шиття, вишивання чи інша робота з голкою та нитками цього дня може накликати неприємності або навіть призвести до травм. Тому день намагалися провести спокійно, присвятивши його родині, молитві та відпочинку.

Що можна робити 17 вересня

Одним із головних атрибутів святкового дня вважався домашній коровай. Його зазвичай випікали ще напередодні, а в день свята прикрашали свічкою, яку приносили з церкви після ранкової молитви. Готову випічку збиралися їсти всією родиною, обов’язково ділячись нею одне з одним. Вірили, що спільний коровай здатен принести оселі добробут, взаєморозуміння та сімейну злагоду.

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