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Росія зрання вдарила по одному з обласних центрів: “прилетіло” у важливий об'єкт – перші деталі від влади
Ворог завдав удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині.
Ворог здійснив чергову атаку на Кропивницький Кіровоградської області. Ціль — обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у Telegram.
Ситуація відстежується.
Вкотре закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги!
Раніше ми писали про те, як Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.
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