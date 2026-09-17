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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1039
Час на прочитання
1 хв

Росія зрання вдарила по одному з обласних центрів: “прилетіло” у важливий об'єкт – перші деталі від влади

Ворог завдав удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Вибух

Вибух / © скриншот з відео

Ворог здійснив чергову атаку на Кропивницький Кіровоградської області. Ціль — обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у Telegram.

Ситуація відстежується.

Вкотре закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги!

Раніше ми писали про те, як Росія вдарила авіабомбами по Сумах 16 вересня. Одна людина загинула, ще дев’ятеро поранені, зокрема двоє дітей.

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